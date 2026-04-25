Preço da eletricidade estável, apesar dos preços dos combustíveis. Presidente do MIBEL destaca "vantagem" do mercado ibérico

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Pedro Amaral Jorge, o novo Presidente do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) fala de uma vantagem destacada.

Um investimento que pode vir a ser equivalente ao contributo do turismo para o PIB, mas com maior valor acrescentado e por issoBem comoComo novo Presidente do MIBEL, Pedro Amaral Jorge tem como objetivo, nomeadamente através dos chamados PPA (compra de energia de longo prazo) e que permite ao consumidor saber, a longo prazo, o preço que vai pagar.O Presidente do MIBEL considera que, mais do que o bloqueio ao estreito de Ormuz,, nomeadamente no Qatar.Já sobre a possibilidade de as empresas de energia virem a pagar um imposto temporário que tem por base os lucros excessivos, Pedro Amaral Jorge confessa quequando durante a semana há quatro ou cinco horas a preço zero, sem qualquer compensação.Nesta entrevista ao Conversa Capital Pedro Amaral Jorge afirma que fazer regressar as centrais de carvão "".Na opinião de Pedro Amaral Jorge, o processo para o cumprimento das metas (60 por cento de energia elétrica em 2050) está no bom caminho, masEm concreto, asneste processo.Numa altura em que faz um ano do chamado "", Pedro Amaral Jorge adianta que neste momento, ao nível da geração no mercado ibérico, oe que se situava nos cinco a seis por cento.