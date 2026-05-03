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PRR: aumento da inflação "vai criar pressão adicional", avisa Pedro Dominguinhos

PRR: aumento da inflação "vai criar pressão adicional", avisa Pedro Dominguinhos

O aumento da inflação representa um risco acrescido para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Rosário Lira /

Imagem e edição de vídeo: Pedro Chitas

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O alerta é feito por Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, no programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios.

Nesta entrevista Pedro Dominguinhos avisa de que há uma probabilidade elevada de ser necessária uma nova reprogramação do PRR.

O presidente da Missão de Acompanhamento anuncia ainda que detetou quatro ou cinco situações que apontavam para indícios de crime.

A entrevista foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Joana Almeida, do Jornal de Negócios.
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