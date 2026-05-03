PRR: aumento da inflação "vai criar pressão adicional", avisa Pedro Dominguinhos

O alerta é feito por Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, no programada Antena 1 e do Jornal de Negócios.Nesta entrevista Pedro Dominguinhosdo PRR.

O presidente da Missão de Acompanhamento anuncia ainda que detetou quatro ou cinco situações que apontavam para indícios de crime.





A entrevista foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Joana Almeida, do Jornal de Negócios.

