Situação no Aeroporto de Lisboa está melhor, mas não está resolvida, diz Confederação do Turismo

O líder da CTP lembra que,. Desligar regularmente o sistema não é solução.Sobre a privatização da TAP reitera que, do ponto de vista da CTP,Apesar da redução do turismo para os Açores, de cerca de oito por cento, com a saída da Ryanair e da crise do Médio Oriente, Francisco Calheiros acredita queE acrescenta que ona linha do ano passado.Uma situação que o Presidente da CTP, ainda a recuperar das tempestades do início do ano.Na opinião de Francisco Calheiro ainda não é pelo preço que Portugal deixa de ser competitivo, mas. Diz mesmo que os números contrariam "". Até porque "".Quanto à estratégia para o turismo, já tantas vezes anunciada pelo Governo, mas ainda não apresentada, Francisco Calheiros admite que "".Francisco Calheiros diz que o acordo sobre a legislação do trabalho na concertação "" o que aconteceu foi que "" porque a UGT nunca quis: "", diz.