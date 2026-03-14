Subida no preço dos combustíveis "vai ter impacto no custo da construção" e na habitação, avisa CEO da Mota-Engil

Esta é a opinião manifestada por Carlos Mota Santos, CEO da Mota-Engil, empresa líder do setor da engenharia e construção em Portugal, em entrevista ao programa, da Antena 1 e Jornal de Negócios.

Segundo Carlos Mota Santos, para já, ainda não se nota o impacto, mas a subida dos preços dos combustíveis "vai ter impacto no custo da construção" e no mercado habitacional, com mais pessoas a não conseguirem aceder à compra de habitação própria.



