Economia
Conversa Capital
Subida no preço dos combustíveis "vai ter impacto no custo da construção" e na habitação, avisa CEO da Mota-Engil
O aumento do preço dos combustíveis vai ter impacto na subida do custo da construção, com consequências no mercado da habitação e poderá levar a um adiamento dos investimentos para manter as contas públicas equilibradas.
Imagem: RTP / Edição vídeo: Pedro Chitas
Segundo Carlos Mota Santos, para já, ainda não se nota o impacto, mas a subida dos preços dos combustíveis "vai ter impacto no custo da construção" e no mercado habitacional, com mais pessoas a não conseguirem aceder à compra de habitação própria.
Admite também que isso possa ditar o adiamento de investimentos em Portugal.Lembra, no entanto, que também há quem beneficie da subida do preço do petróleo, nomeadamente os países produtores como Angola, México ou Nigéria, geografias onde a Mota-Engil tem investimentos e isso acabará por ser benéfico para a empresa. Tanto assim, que a empresa, segundo o CEO, não vai ver o seu volume de negócios comprometido e espera crescer este ano acima dos dois dígitos, um crescimento assegurado pela carteira de encomendas em execução. Apesar do conflito no Médio Oriente, a Mota-Engil não vai retroceder nas suas intenções de investimento na região e, nesta entrevista, Carlos Mota Santos revela mesmo que a empresa vai concorrer à Alta Velocidade na Arábia Saudita. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.