"Temos de estar preparados para impacto direto brutal nos consumidores", Confederação dos Agricultores avisa para consequências da guerra

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena1 e do Jornal de Negócios, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, fala mesmo na necessidade de apoios diretos, se a situação se prolongar no tempo.

O presidente da CAP faz as contas ao aumento de 20 cêntimos por litro, que foi o registado na primeira semana de março, para concluir que, apenas considerando este valor no final de março, oCerca de 25 por cento do preço de venda ao público são taxas e imposto e, por isso,. Alerta que já foi dado ao Governo, mas a CAP ainda não obteve resposta.Sobre o impacto do carrocel de tempestades na agricultura, Álvaro Mendonça e Moura adianta que, no início de março, estimava-se que os prejuízos ascendessem aos. A CAP defende que têm de existirÁlvaro Mendonça e Moura diz que as verbas do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) não são suficientes e queAdianta também que a rNeste sentido, o presidente da CAP considera que, sÁlvaro Mendonça e Moura vai mesmo mais longe e diz queNesta entrevista ao, o presidente da CAP revela também que