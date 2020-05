Comissão Europeia apresenta hoje plano de resposta à crise pandémica

Para vencer a guerra económica contra a Covid-19, Portugal e outros países europeus aguardam pela prometida bazuca. Em cima da mesa, deve estar uma proposta que inclua subvenções a fundo perdido, assim como empréstimos aos estados-membros que necessitem desta ajuda. A Comissão deve seguir a linha do acordo entre França e Alemanha, no valor de 500 mil milhões de euros.