Covid-19. África poderá ter até 250 milhões de infetados e 190 mil mortos

A estimativa publicada na revistasobre a região de África da Organização Mundial da Saúde antecipa taxas de propagação viral inferiores às que têm sido registadas noutras partes do mundo.Ainda assim, o novo coronavírus poderá afetar até 250 milhões de pessoas. Ou seja,Quanto ao número de mortes, este modelo preditivo estima entre 150 a 190 mil vítimas mortais.Espera-se, no entanto, um número inferior de mortes e casos graves aos que têm sido registados na Europa e nos Estados Unidos, o que se deve a uma população mais jovem e com menos comorbidades ou fatores de risco.Os níveis mais baixos de obesidade, comparativamente muito mais baixos do que nos Estados Unidos ou na Europa, ajudam a explicar a menor letalidade do vírus. O mesmo acontece com os casos de diabetes ou hipertensão, dois fatores de risco no desenvolvimento de uma infeção mais severa.A estimativa tem em conta características únicas da região e de cada país, nomeadamente fatores sociais, de desenvolvimento, ambientais e de saúde da população.

Impacto indireto na saúde

Uma primeira estimativa publicada em abril previa um cenário ainda mais negro, com 1,2 mil milhões de infeção e 3,3 milhões de mortos. Mas os dados mais recentes, com base na avaliação de dados recentes recolhidos no terreno, mostram “taxas de transmissão mais lentas” que noutros países noutras regiões do mundo.Até aqui, os modelos matemáticos usados para prever a transmissão e número de mortos em África não tinham incorporado as características exclusivas da região e de cada país.Se as novas previsões dão algum alento, o estudo ““No contexto africano, o planeamento [de cada país no combate à Covid-19] é fundamental, dada a grande limitação ao nível de recursos, agravada pelosobre sistemas de saúde fracos”, alerta.

A estimativa prevê que entre 4,6 a 5,5 milhões de pessoas necessitem de ser internadas nos hospitais em todo o continente.

Os especialistas avisam que a escalada no número de internamentos e cuidados acrescidos poderão ter umA estimativa publicada naprevê ainda que,“Os desafios da capacidade dos sistemas [de saúde] destacam a necessidade de se garantir o sucesso das medidas de contenção”, sublinham os autores do estudo, apelando a uma

Taxas de propagação inferiores

Sobre a possibilidade de África apresentar um menor número de casos devido às dificuldades de testagem, o analista Humphrey Karamagi reconhece essa realidade, mas diz que não explica tudo.

A região de África da Organização Mundial da Saúde abrange 47 países, mas exclui o Djibuti, Egito, Líbia, Marrocos, Somália, Sudão e Tunísia.

“Pode haver um reflexo de menor comunicação [dos casos], mas consideramos que isso não explica por completo as taxas, quando observamos os padrões que estamos a observar. Há algo relacionado com a estrutura sociocultural, ou com as estruturas ambientais e de desenvolvimento, que está a diminuir as taxas de transmissão”, considerou o especialista, em declarações ao jornalDe acordo com a estimativa, que delineou o risco de exposição nas várias regiões do continente,Outros países de grandes dimensões e com população mais dispersa ao longo do território, como o Níger, Mauritânia ou Chade, estarão possivelmente menos expostos.Contudo, grandes países como os Camarões, África do Sul e Argélia também apresentam riscos elevados de maior propagação.Até ao momento houve. Esta contabilização, atualizada diariamente pela agência, inclui países do norte de África que não são visados nesta estimativa, por não se incluírem na região de África para a Organização Mundial da Saúde.