Covid-19. França regista 63 mortos e mantém internamentos hospitalares baixos

As autoridades sanitárias francesas indicaram que há, neste momento, 12.374 pessoas hospitalizadas e 2.068 em unidades de cuidados intensivos, o que representa menos 106 doentes num dia, no primeiro caso, e menos 38 doentes no segundo.

Nas últimas 24 horas, somaram-se mais 689 casos de infeção, elevando o total para 5,7 milhões de casos desde que começou a pandemia.

Desde o início da campanha de vacinação no país, em dezembro último, 30,4 milhões de pessoas (cerca de 45,5% da população) receberam já pelo menos uma dose e 14,3 milhões (cerca de 21,4%) foram já inoculadas com as duas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.047 pessoas dos 857.447 casos de infeção confirmados, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.