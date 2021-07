Covid-19. Idosa belga morre infetada com duas variantes em simultâneo

A idosa, que ainda não tinha recebido nenhuma dose da vacina, foi internada num hospital na cidade belga de Aalst, em março, após ter sofrido uma série de quedas.Investigadores viriam a descobrir mais tarde que a idosa estava infetada com as variantes Alfa (detetada pela primeira vez no Reino Unido) e Beta (originária da África do Sul) ao mesmo tempo.”, explicou à agência France Press a bióloga molecular Anne Vankeerberghen, do Hospital OLVA, que liderou a investigação. “Infelizmente não sabemos como foi infetada”, acrescentou.Vankeerberghen explicou ainda que é difícil dizer se a co-infeção contribuiu para a rápida deterioração do estado de saúde da idosa.De acordo com a Agência France Press, a investigação sobre este caso que está a espantar os peritos ainda não foi publicada numa revista científica da especialidade, mas está a ser apresentada num congresso europeu sobre microbiologia e doenças infecciosas.

“Fenómeno subestimado”

Os investigadores acreditam que o caso da idosa belga é o primeiro a ser documentado, mas, embora seja raro, casos semelhantes de infeções duplas têm sido reportados em outros países.Lawrence Young, virologista e professor de oncologia molecular da Universidade de Warwick, no Reino Unido, diz não ter ficado surpreso com a descoberta de um caso de infeção com duas variantes em simultâneo e defende queAtualmente, a variante Delta, detetada pela primeira vez da Índia, é aquela que levanta maior preocupação, estimando-se ser 60 por cento mais transmissível. Os cientistas permanecem confiantes relativamente à eficácia das vacinas contra esta estirpe, mas a Pfizer, por exemplo, está já a estudar a hipótese de administrar uma terceira dose da vacina para reforçar a proteção contra esta variante.