O Brasil continua a ser o segundo pais do mundo com maior número de casos da Covid-19, logo abaixo dos Estados Unidos. Nas favelas a transmissão da doença têm-se agravado.

O presidente da Associação de Moradores da Favela da Rocinha, Wallace Pereira, numa conversa com o correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra, fala de uma situação dramática, com a Covid-19 a agravar as condições de desemprego e fome. (Foto: Ricardo Moraes- Reuters)