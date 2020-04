Covid-19. Ordem dos Médicos favorável ao uso de máscaras pela população

”, disse Miguel Guimarães,O bastonário da Ordem dos Médicos falava durante uma 'comemoração virtual' do Dia Mundial da Saúde, uma iniciativa promovida pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, onde realçou que o uso de máscaras de proteção poderia “ser uma atitude que melhoraria o combate” contra a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus.Miguel Guimarães enalteceu também a importância de “testar todos os profissionais de saúde que têm mais exposição” à covid-19, de “15 em 15 dias”, acrescentando que devia ser “uma imagem de marca” de Portugal na mitigação da pandemia.Isabel Trindade aproveitou a intervenção de cinco minutos para referir que “”.A bastonária da Ordem dos Psicólogos realçou que”, afirmou, acrescentando que é preciso fazer com que as pessoas tenham acesso às máscaras.

Nesta iniciativa estiveram também presentes o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, a membro da direção nacional da Ordem dos Farmacêuticos, Ema Paulino, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, a representante do Fórum das Tecnologias da Saúde, Melissa Cravo, e a bastonária da Ordem dos Psicólogos, Isabel Trindade.