Escola Alemã. Setenta alunos de quarentena menos de uma semana após início das aulas

A informação de que um aluno da Escola Alemã fora contagiado com o novo coronavírus chegou aos responsáveis da instituição no último sábado, escreve o Público.





Serão no total 70 os estudantes enviados para casa, depois de ter sido também detetado um outro caso num trabalhador de uma empresa concessionária que, contudo, não teve qualquer contacto com os alunos, segundo os responsáveis escolares.





A situação deste trabalhador obrigou contudo a colocar em quarentena todas as pessoas com quem teve contacto durante a preparação da reabertura escolar, no total quatro funcionários da mesma empresa e um trabalhador da escola.





O aluno do pólo de Lisboa da Escola Alemã que testou positivo terá sido “contagiado durante as férias, num contacto social externo à escola. Tivemos conhecimento do resultado positivo do seu teste este sábado”, referem os responsáveis do liceu em declarações àquele diário.





A decisão da delegada de saúde no sentido de colocar de quarentena os alunos que potencialmente tiveram contacto com esta cadeia de transmissão terá sido transmitida à escola ainda no sábado.





Após a situação ter sido comunicada aos pais, os alunos iniciaram o modelo de aulas com ensino à distância na manhã desta segunda-feira, pode ler-se no Público.