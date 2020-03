EUA retiram voluntários do Peace Corps de Timor-Leste

"A partir de 15 de março, o Peace Corps vai retirar temporariamente os voluntários que estavam a trabalhar em Timor-Leste para os Estados Unidos", referiu, em comunicado, a agência norte-americana de ajuda aos países em desenvolvimento.

"A decisão foi precipitada pelo crescente número de restrições de viagens em todo o mundo, o que afetou significativamente a capacidade dos voluntários de se movimentarem para locais de retirada médica, tanto no Sudeste Asiático, como nos Estados Unidos", sublinhou.

A agência, criada em 1961, salientou que a retirada é temporária e realizada por se considerar que "a segurança e saúde dos voluntários é primordial".

Na mesma nota, a organização agradeceu ao Governo, às famílias e comunidades timorenses e aos parceiros no país o apoio que deram diariamente aos voluntários do Peace Corps [Corpo da Paz].

"O Peace Corps está empenhado no regresso rápido dos voluntários que estão a servir em Timor-Leste. Os funcionários da Peace Corps continuarão a trabalhar com os parceiros timorenses para preparar o regresso o mais rapidamente possível", acrescentou.

Nos últimos dias, os receios sobre a possibilidade de restrições adicionais às viagens de saída do país têm aumentado, especialmente entre a comunidade estrangeira residente, na sequência da epidemia do novo coronavírus.

Apesar de já existirem alguns condicionamentos, por enquanto todos os voos se mantêm para os quatro destinos com ligações a Díli, Darwin, na Austrália, Bali e Kupang na Indonésia, e Singapura.

De acordo com a imprensa indonésia, o governador de Nusa Tengarra Timur, a província que inclui a metade indonésia da ilha, disse, no sábado, que as autoridades provinciais vão fechar as fronteiras com Timor-Leste.

"Fecharemos temporariamente a fronteira NTT-Timor-Leste, tendo em conta a situação atual. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou esta situação perigosa", afirmou Viktor Bungtilu Laiskodat, citado pelo jornal Pos Kupang.

"A NTT quer antecipar as coisas e, coordenadamente, vamos fechar temporariamente a fronteira. Peço que se coordene para que se feche imediatamente", acrescentou.

O assunto deverá ser discutido na reunião extraordinária do Conselho de Ministros que está a decorrer esta manhã [madrugada em Lisboa] em Díli.

Se for concretizada, esta medida vai afetar as populações fronteiriças, bem como as viagens aéreas entre as duas capitais, Díli e Kupang, e terrestres, com o enclave de Oecusse-Ambeno.

Também o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou hoje que todas as pessoas que chegam do exterior terão de se isolar por 14 dias para conter a propagação do novo coronavírus no país.

Várias pessoas disseram à Lusa recear o impacto que a eventual entrada do vírus possa ter em Timor-Leste, onde as condições de saúde são bastante precárias.

A pensar em possíveis restrições adicionais, como as que estão a ocorrer em vários pontos do globo, vários estrangeiros começaram a sair de Timor-Leste.