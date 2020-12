Médica da unidade Covid-19 foi a primeira vacinada no Hospital de Santa Maria

A vacina começou por ser preparada pelos serviços farmacêuticos do hospital, seguindo para o piso 9. Estão envolvidas cerca de 70 pessoas a trabalhar no processo de vacinação dos colegas do Hospital de Santa Maria e do Pulido Valente.





A vacinação decorre no Hospital de Santa Maria até às 18 horas deste domingo. Na segunda e na terça-feira a vacinação é feita entre as 8h30 e as 18 horas. Até lá deverão ser vacinados 1610 profissionais de saúde destes hospitais.