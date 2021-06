Reino Unido. Serviços de saúde querem quanto antes plano para reforço de vacinação no outono

Há ainda perguntas que precisam de ser respondidas, incluindo. Por outro lado, é necessário saber se a dose de vacina covid pode ser dada em simultâneo com a da gripe.

O sistema, agora modelado para dar resposta a uma vacinação massiva da população, está em sobrecarga e precisa de um plano para voltar a funcionar normalmente. Os responsáveis de saúde consideram que o esforço de vacinação anual será “desafiante”.







Fonte do Governo adiantou à BBC que o plano será publicado em “tempo oportuno”, mas reiterou que as decisões finais vão depender da informação obtida pelos testes clínicos em curso.





Na segunda-feira, Chris Hopson, chefe dos Prestadores do NHS, que representa os hospitais e outros presadores, e o responsável do Royal College, Martin Marshall, revelaram que a 19 de julho deverá ser atingido o objetivo de dar uma dose de vacina a todos os adultos, mas que isso “não seria a linha de meta, mas um ponto de teste”.

“Como a campanha de vacinação da gripe começa em setembro, precisamos que os ministros e o comité de vacinação e imunização respondam a várias questões tão depressa quanto possível, para que estejamos prontos para administrar as doses necessárias no outono”, disse Chris Hopson à BBC, admitindo que vai ser um desafio exigente.





No entanto, um porta-voz do Departamento de Saúde argumenta que as decisões finais sobre o programa de reforço só deverão ser tomadas quando houver dados de vários estudos, entre eles o ensaio clínico que esta a decorrer desde maio sobre os benefícios ou não de doses de reforço, o Uk’s Cov-Boost trial.







Este teste clínico implica a administração de terceiras doses de vacinas em centenas de pessoas e os resultados deverão chegar em setembro. Serão dados que poderão fundamentar o processo de decisão do comité de vacinação.







Por outro lado, decorrem outros estudos que pretendem avaliar o efeito de diferentes combinações de vacinas, bem como a introdução de novas vacinas como a Novavax e a Valneva, que aguardam a avaliação do regulador britânico.





Até agora, cerca de 60% dos adultos do Reino Unido já receberam duas doses da vacina, significando que estão totalmente vacinados. Quatro em cada cinco adultos já receberam pelo menos a primeira dose. Desde sexta-feira que abriu a vacinação para todos os maiores de 18 anos e, só na sexta-feira e sábado, estavam agendadas um milhão de pessoas.







Os ministros têm repetido que a vacinação é o caminho para sair das restrições e que o adiamento do levantamento de medidas restritivas de 21 junho para 19 julho se devia ao esforço de vacinação.







O número de novos casos diários no Reino Unido tem vindo a aumentar com 9,284 casos e seis mortes registados no domingo.





Quanto tempo durará a proteção contra as doses duplas originais - e serão necessários reforços?

As pessoas receberão a mesma vacina do que administrada originalmente?

Como o ajuste das vacinas para novas variantes funcionará?

As vacinas da Covid serão ajustadas todos os anos, como a vacina contra a gripe, ou com mais frequência?

As crianças serão vacinadas e, em caso afirmativo, quando, onde e como?

O governo já tinha prometido que haverá um programa de reforço para a vacina Covid, mas os líderes de saúde disseram que era importante saber:





Por outro lado, e caso seja necessário o reforço anual, os responsáveis da saúde falam da necessidade de ter instalações próprias para isso, em vez de usar pavilhões desportivos ou outras unidades semelhantes.





O estudo que está a ser feito no Reino Unido sobre as “terceiras doses” é o primeiro que está a ser conduzido a nível mundial e deverá fornecer dados importantes para avaliar o impacto da terceira dose na resposta dos sistemas imunitários. Estão a ser usadas sete vacinas diferentes neste estudo, que inclui 2,886 participantes que começaram a receber as doses no início de junho. Os primeiros dados deverão ser conhecidos em setembro, refere informação governamental online.