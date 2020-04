Viajar de carro nunca foi tão rápido. Pandemia deixou as estradas vazias

Um índice divulgado pela TomTom permite agora saber quão mais demorada seria determinada viagem se esta se realizasse nas condições habituais de trânsito e não nas condições que estão a ser proporcionadas pela pandemia de Covid-19.Em Lisboa, verifica-se que o índice de congestionamento chegou a ultrapassar, em janeiro e fevereiro, os 100 por cento, o que significa queA partir de meados de março o cenário muda.

O gráfico mostra que, a partir dessa data, as viagens de automóvel passaram a demorar praticamente tanto tempo como se não existissem mais carros nas estradas. No máximo, uma viagem passou a ser apenas cerca de 28 por cento mais demorada do que o normal.Se olharmos para os dados desta segunda-feira, que numa situação habitual seria dia de trabalho para a maioria dos portugueses, vemos queA descida de 59 por cento do tráfego permite constatar que as medidas de contenção do Governo estão, efetivamente, a ser cumpridas.

Descidas da mesma ordem foram registadas em Lisboa nos restantes dias úteis desta semana em comparação com o período homólogo de 2019, tanto à hora de ida para o trabalho, como à hora de regresso – o maior volume de trânsito em ambos os anos é registado às 18h00.Em 2019 chegou a rondar os 28 por cento, e agora não ultrapassou os cinco., algo que se alterou abruptamente com a declaração do estado de emergência em Portugal.

Esta segunda-feira, às 08h00, o trânsito no Porto fixou-se nos 12 por cento, enquanto que no período homólogo rondou os 64 pontos percentuais. Estes números significam uma descida de 52 por cento e assemelham-se aos registados nos dias úteis da semana passada, em comparação com a mesma semana de 2019.

O estado de emergência em Portugal poderá ser levantado já no próximo dia 4 de maio, e se tal acontecer é fácil prever que os números relativos ao congestionamento nas estradas do país voltem a subir, uma vez que parte da população que se encontra agora em casa deverá poder regressar ao trabalho.

Trânsito no resto do mundo

Também fora de Portugal o trânsito tem sofrido alterações.Em Estocolmo o caso é muito diferente. Ao contrário dos restantes países europeus, a Suécia resistiu à imposição de restrições, apesar de apelar ao distanciamento social. Por essa razão, os níveis de trânsito mantiveram-se muito semelhantes desde janeiro deste ano até ao momento, notando-se, ainda assim, um decréscimo a partir de meados de março.Os dados da TomTom permitem ainda verificar que,Em Lisboa, o congestionamento aumentou um ponto percentual nesse ano, e no Porto a subida foi de três por cento.No mesmo período, foram apenas 63 as cidades a registar menos trânsito, no total de 416 cidades analisadas pela empresa de sistemas de navegação.