13 de Maio juntou 200 mil pessoas no Santuário de Fátima

O secretário de Estado do Vaticano, que presidiu as celebrações do aniversário das chamadas Aparições de Nossa senhora, disse aos peregrinos que Deus é sempre um futuro de paz e esperança. António Costa inscreveu-se como peregrino e garantiu o sucesso da Jornada Mundial da Juventude.