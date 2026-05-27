Cultura
"13 Dias, 13 Noites" recorda a evacuação da embaixada da França, em Cabul
O filme "13 Dias 13 Noites" do realizador Martin Bourboulon é um drama inspirado em factos reais, a evacuação da embaixada da França em Cabul, durante a ocupação pelos talibãs, em agosto de 2021. O filme recorda esses momentos dramáticos, a partir dos testemunhos do comandante Mohamed Bida, o polícia francês que estava na embaixada de França, nessa época.
O ator Roschdy Zem tem o papel de Mohamed Bida. As personagens inspiram-se em pessoas reias, atores afegãos integram o elenco.
Depois de assinar filmes como "Papa e Mamã", "Eiffel" e "Os Três Mosqueteiro", o cineasta Martin Bourboulon lança-se na realização de "13 dias, 13 noites".
Depois de assinar filmes como "Papa e Mamã", "Eiffel" e "Os Três Mosqueteiro", o cineasta Martin Bourboulon lança-se na realização de "13 dias, 13 noites".
Em entrevista à jornalista Margarida Vaz o cineasta Martin Bourboulon revela o que o motivou a realizar o filme, defende que é uma obrigação do mundo ocidental ser defensor da paz.