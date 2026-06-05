4.º Fórum Cultura realiza-se no Algarve e entrega Medalha de Mérito Cultural a Lídia Jorge

O 4.º Fórum Cultura vai também debruçar-se sobre o tema do impacto da tecnologia e debater Políticas Culturais para a Música, em sessões que se dividem pelos dois dias do evento, adiantou o Ministério da Cultura, da Juventude e do Desporto, num comunicado.

A atribuição da Medalha de Mérito Cultural à escritora algarvia Lídia Jorge está marcada para as 18:30 de segunda-feira, no Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, informou o ministério, destacando que a iniciativa vai contar com a participação do artista Dino D`Santiago e de um quinteto de sopros do Conservatório de Música de Loulé.

"Será a oportunidade de reconhecer uma das grandes intérpretes do Portugal contemporâneo, com uma obra que reflete, de forma sensível e profunda, as transformações sociais das últimas décadas", justificou a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, citada no comunicado ministerial.

O MuseuZero, situado em Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, vai acolher a abertura do Fórum Cultura, na manhã de segunda-feira, com uma reunião de trabalho à porta fechada com os responsáveis pelas entidades tuteladas pelo ministério na área da Cultura e representantes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Às 14:30, o MuseuZero volta a abrir portas para uma sessão pública dedicada ao tema do "Impacto da tecnologia na Cultura: efeitos e novas expressões", que vai contar com a participação de "especialistas de várias áreas, como o artista Leonel Moura, a professora catedrática Mirian Tavares, o cineasta Mário Patrocínio, a cantora Viviane, Pedro Pina, vice-presidente do YouTube", para abordarem "os desafios da digitalização e as novas formas de criação artística", assinalou.

"A tecnologia deve estar ao serviço da Cultura, mas não pode substituir a visão, o pensamento crítico, a sensibilidade e a experiência humana", considerou Margarida Balseiro Lopes, citada no comunicado.

Na terça-feira, o Fórum Cultura desloca-se para o Teatro das Figuras de Faro, com a sessão "Políticas Culturais para a Música: da criação à circulação", que juntará agentes e entidades culturais para debater soluções para "um setor em transformação, marcado por novos modelos de negócio e desafios para a criação artística", adiantou o ministério.

"É preciso refletir sobre as condições da produção e da circulação da música e os novos padrões de consumo e os impactos no trabalho, valorização e reconhecimento dos artistas portugueses", argumentou a ministra.

Nascida há 79 anos, em Boliqueime, no Algarve, a escritora portuguesa Lídia Jorge estreou-se na literatura em 1980, com o romance "O Dia dos Prodígios".

Além de mais de uma dezena de romances, da sua bibliografia fazem igualmente parte coletâneas de contos, obras de literatura infantil, de ensaio, de teatro, de poesia e crónica.

Lídia Jorge recebeu vários prémios portugueses e internacionais, como o Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas de Guadalajara, o Prémio Médicis e o Prémio Pessoa 2025, e sempre desempenhou um papel ativo na vida pública e política, tendo integrado o Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República Portuguesa, durante o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.