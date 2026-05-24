"A Dança das Raposas" traz para o debate a questão das dores psicossomáticas

"A Dança das Raposas" traz para o debate a questão das dores psicossomáticas

O filme "A Dança das Raposas" recebeu um prémio na Quinzena dos Realizadores, no Festival de Cinema de Cannes, em 2025, chega agora às salas de cinema portuguesas.

Margarida Vaz - RTP Antena 1 /
Foto: Margarida Vaz - RTP Antena 1

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"A Dança das Raposas" é uma história de superação de um jovem pugilista. A personagem principal é Camille um jovem interno numa escola de desporto e que se destaca na prática do boxe. O papel é do jovem ator francês Samuel Kircher que se revelou no filme "O Último Verão" ao lado da atriz Lea Ducker.

"A Dança das Raposas" é a primeira longa-metragem de Valéry Carnoy. A partir de um acontecimento que viveu na adolescência construiu uma história sobre a pressão que existe na alta competição e coloca frente a frente a dor física e a dor psicológica.

O cineasta belga Valéry Carnoy, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, explicou o porquê da presença das raposas no filme.
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