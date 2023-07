"A Flor do Buriti" vence prémio CineVision em Munique

O filme "A Flor do Buriti", de João Salaviza e Renée Nader Messora, venceu o prémio CineVision no Festival de Munique. A longa-metragem foi filmada ao longo de 15 meses, dentro da Terra Indígena Kraholândia.