"A Herdade". Presidente da República fala sobre o filme de Tiago Guedes em exclusivo para a RTP

Albano Jerónimo é João Fernandes, dono de um grande latifúndio na margem sul do Tejo. As histórias da família proprietária contam-se no filme "A Herdade", longa-metragem que faz, desde os anos 40, um retrato social e político do século XX português.



O filme do realizador Tiago Guedes teve estreia mundial no festival de cinema de Veneza. Passou por Toronto e chega agora a mais de setenta salas portuguesas.



A longa-metragem deu origem a uma minissérie de 4 episódios que vai ser exibida brevemente na RTP1.