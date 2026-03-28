"A IA não consegue criar nada de novo ou real", diz especialista na arte do Snoopy

"A IA não consegue criar nada de novo ou real", afirmou à Lusa o especialista, autor de seis livros sobre os personagens da tira de BD intitulada "Peanuts", criada por Charles M. Schulz em 1950.

"Peanuts é tão simples em alguns aspetos, é tão delicado. Não se pode falsificar", considerou.

Gertler falou à margem de um painel dedicado à obra de Charles M. Schulz durante a conferência WonderCon, que decorre até domingo em Anaheim, a cerca de 45 quilómetros de Los Angeles.

O autor disse à Lusa que a influência dos personagens Charlie Brown, Snoopy e companhia continua a ser grande, 75 anos depois, porque estão enraizados num sentimento real.

"Têm um núcleo emocional que as pessoas reconhecem", apontou. "Estão a falar sobre o cuidado, as emoções e a forma como as pessoas pensam", continuou. "E isso não mudou. O mundo exterior mudou muito. Mas a dor e o fracasso são constantes".

No painel, Nat Gertler e Mark Evanier -- que publicou recentemente um livro para colecionadores a celebrar os 75 anos de Peanuts ("The Essential Peanuts by Charles M. Schulz: The Greatest Comic Strip of All Time") -- contaram histórias sobre a criação da tira de banda desenhada e o impacto que teve na cultura popular.

"É um conjunto de trabalhos fascinante", caracterizou Mark Evanier, que teve acesso a todas as tiras de banda desenhada publicadas nos jornais para o seu livro. O autor lembrou que a tira de BD era tão popular que o especial "O Natal do Charlie Brown", estreado em dezembro de 1965, foi um dos programas de maior audiência televisiva contra as expectativas da própria estação de televisão, CBS.

"Um número incrível de pessoas assistiu ao programa porque adoravam a tira de BD", afirmou.

Agora, disse, a curta-metragem tem um estatuto icónico. "Para muita gente, não é Natal enquanto não assistirem a `O Natal do Charlie Brown`".

A popularidade de Charlie Brown e Snoopy continua a ser tão grande que, em dezembro de 2025, a Sony anunciou a aquisição de uma posição maioritária no controlo da propriedade intelectual dos personagens Peanuts, ao pagar cerca de 400 milhões de euros pelos 41% que eram detidos pela WildBrain. Em combinação com os 39% que a Sony já detinha, o negócio deu à multinacional japonesa o controlo sobre os personagens.

A discussão sobre a obra de Charles Schulz aconteceu na 38.ª edição da WonderCon, conferência anual de banda desenhada, ficção científica e cinema organizada pela Comic-Con International. O evento reúne milhares de pessoas em Anaheim, a três quilómetros da Disneylândia, e este ano tem mais de 900 expositores.