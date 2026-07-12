"A música eletrónica já passou a fase do `isso é só martelinhos`", diz Xinobi

Margarida Vaz - RTP Antena 1

O músico português assume sentir-se “humildemente honrado” por atuar no NOS Alive perante um público que pode não conhecer o seu trabalho, mas que ainda assim encontra no concerto uma oportunidade para se divertir e “fazer o que é bom fazer na vida, que é vivê-la”.



Apesar da popularidade da vertente mais comercial, o artista considera que a música eletrónica continua a ocupar um nicho — “um nicho cada vez maior”. A perceção do género, contudo, mudou.



“Já passou um bocado aquela fase do ‘isso é só martelinhos, isso não é música’”.



Para o músico e proutor Xinobi, o público reconhece hoje a qualidade e a complexidade da eletrónica. “Há dinâmicas na música eletrónica que muitos músicos com escola não conseguirão imediatamente discernir e aplicar”, afirma, sublinhando que é uma linguagem “difícil e que se aprende”.



A rapidez com que surgem novas tendências é uma das características que mais aprecia na música eletrónica. Os DJs, explica, “têm de estar constantemente a ouvir música nova” e, por isso, acabam por trazer continuamente sons diferentes.



Com uma carreira que já atravessa várias gerações, Xinobi revela ainda uma curiosidade: muitos fãs desconhecem que é português. “Vêm falar comigo em inglês e estamos ali um bocado: ‘Hello, hi, how are you?”, conta entre risos.

