"A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria" cria Cancioneiro para contar/cantar a multiculturalidade de Benfica

Tiago Pereira, o precursor deste projeto, afirma à Rádio Pública que "estamos no inicio, mas já gravámos 20/30 músicos" num processo de descoberta que vai continuar: "neste caldeirão Cultural, a partir das nossas gravações, conseguimos regenerar coletivos".





E acrescenta que se pretende "agarrar em todas estas gravações do território que fazemos, incentivando a cantar o que descobrimos mas também a criar musicas novas" a partir do que encontram.





Projecto de Tiago Pereira e da Junta de Freguesia de Benfica quer gravar músicos, registar e contar as suas histórias de vida e formar Coros com a comunidade para que nada se perca e tudo se transforme





O projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria" (MPAGDP) transformou-se num dos maiores arquivos vivos da identidade sonora em Portugal, documentando milhares de vozes, gestos e lugares desconhecidos de muitos. E nos próximos 4 anos essa missão foca-se em Lisboa, em Benfica.

"Transformar a diversidade humana e musical do território num Cancioneiro vivo"

Ao longo de quatro anos - 2026-2029, a MPAGDP vai desenvolver este trabalho com a comunidade de Benfica, para construir pontes geracionais. Ao longo de quatro anos - 2026-2029, a MPAGDP vai desenvolver este trabalho com a comunidade de Benfica, para construir pontes geracionais.



Segundo a Associação a intervenção no território tem como base a recolha de música, saberes populares, da tradição oral e da memória colectiva do Bairro. Todos estes elementos vão ser trabalhados artística e socialmente.



Vai ser possível documentar a multiculturalidade e as histórias de quem habita o Bairro, celebrar a diversidade musical e os artistas locais, passando por diferentes gerações e estilos como o fado, hip hop, mornas e músicas tradicionais, formando um arquivo valioso da música portuguesa.

O processo criativo vai incluir a realização de oficinas de escrita para apoiar a criação de um novo Cancioneiro de Benfica e que, em simultâneo, fará nascer três Coros: Coro Comunitário (juntará comunidade idosa e imigrante); Coro dos Funcionários (formado por membros da Junta de Freguesia e outras instituições locais); e Coro Infanto-Juvenil.



O projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria" (MPAGDP) nasceu em 2011 e tem vindo a percorrer o país. Conta com CERCA DE 8.600 vídeos, que celebram "comunidades, lugares e contextos, paisagens sonoras que se cruzam e que fazem nascer diversos projetos que acontecem em simultâneo e se tocam entre si".





