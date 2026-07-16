"A Odisseia" de Homero ganha vida no grande ecrã pelas mãos de Christopher Nolan

Uma aventura onde não faltam as criaturas e Deuses míticos no retorno aá sua terra natal onde Penélope (Anne Hathaway) a esposa, o aguarda.

Margarida Vaz - RTP Antena 1





Depois do sucesso de "Oppenheimer" o realizador Christopher Nolan volta agora com um filme cujo o orçamento ascendeu a mais de 250 milhões de dólares. O realizador filmou com câmaras IMAX e as cenas no barco foram no mar sem recurso a efeitos especiais.





"A Odisseia" estreia hoje nos cinemas portugueses.