Cultura
"A Odisseia" de Homero ganha vida no grande ecrã pelas mãos de Christopher Nolan
"A Odisseia" de Homero ganha adaptação cinematográfica através do cineasta Christopher Nolan. Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental, este filme acompanha as aventuras do herói grego Odisseu (Matt Damon), no regresso a casa após a Guerra de Troia.
Uma aventura onde não faltam as criaturas e Deuses míticos no retorno aá sua terra natal onde Penélope (Anne Hathaway) a esposa, o aguarda.
Margarida Vaz - RTP Antena 1
Depois do sucesso de "Oppenheimer" o realizador Christopher Nolan volta agora com um filme cujo o orçamento ascendeu a mais de 250 milhões de dólares. O realizador filmou com câmaras IMAX e as cenas no barco foram no mar sem recurso a efeitos especiais.