A poesia imersiva de autores contemporâneos no Festival literário Babell

Fotos da Fundação Livraria Lello

Com curadoria do poeta portuense João Habitualmente, a exposição "Poesia imersiva-cego som" propõe uma experiência de escuta. Invisível aos olhos, mas intensamente presente na palavra, o percurso constrói-se a partir de poemas portugueses contemporâneos, de autores vivos, ditos por diferentes vozes e suspensos na escuridão da sala do arquivo do teatro nacional São João que fica no Mosteiro de São Bento da Vitória.

A escuta de poetas como Carlos T e Regina de Guimarães é rodeada pelos livros de música e dança do arquivo e tem como objetivo proporcionar uma experiência de contemplação.

A experiência sonora pode ser feita até segunda-feira, o último dia do festival literário.

