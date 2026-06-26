Cultura
A poesia imersiva de autores contemporâneos no Festival literário Babell
O Festival Literário Babell, na cidade do Porto, deu destaque à poesia oferecendo uma experiência de escuta real de 11 poemas de autores portugueses.
Fotos da Fundação Livraria Lello
A escuta de poetas como Carlos T e Regina de Guimarães é rodeada pelos livros de música e dança do arquivo e tem como objetivo proporcionar uma experiência de contemplação.
A experiência sonora pode ser feita até segunda-feira, o último dia do festival literário.