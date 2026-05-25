A Torre de Belém como nunca a viu reabre após obras de um milhão de euros

A empreitada de conservação e restauro foi promovida pela Associação de Turismo de Lisboa (ATL), com execução da empresa N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda., e coordenação do Património Cultural, I.P.

"Com esta cara lavada vai promover ainda mais a cidade de Lisboa"

André Duque, da Associação de Turismo de Lisboa considera que com "esta cara lavada vai promover ainda mais a cidade de Lisboa e o turismo" e explica a valorização conseguida com a requalificação das caixilharias, rebocos, tetos, sistema eletrico, internet, etc.

Obras na Torre de Belém, decorreram em quatro pisos, um terraço e 93 escadas em caracol

Teresa Silveira, coordenadora dos trabalhos de conservação e restauro da N-Restauros, a empresa que executou a obra diz que foram realizados trabalhos na pedra, mas também na madeira e nos rebocos. E explica que antes desta intervenção "havia fungos, líquenes com uma forte colonização biológica; havia muitas juntas degradadas para tratar, com argamassas que foram desaparecendo, e fissuras para colar".

"Toda a sujidade traz esse ruído visual"

Ao desaparecer a "sujidade" o visitante vai poder prestar atenção a detalhes que passavam antes despercebidos, e acrescenta Teresa Silveira que "todos os simbolos que têm a ver com a navegação, com o manuelino (estilo) esses elementos decorativos voltam-se a mostrar(...). Quem está virado para o rio e vê a fachada vê novamente as esferas armilares, os escudos com detalhes que era impossível ver".

A Torre de Belém é um monumento nacional classificado como Património Mundial da UNESCO desde 1983 e construída entre 1514 e 1520, "a sua decoração ostenta a simbologia própria do Manuelino - calabres que envolvem o edifício, rematando-o com elegantes nós, esferas armilares, cruzes da Ordem Militar de Cristo e elementos naturalistas", lê-se na informação disponível na página da Comissão Nacional da UNESCO.

Novo Sistema de acesso à Torre de Belém



E após a cerimónia oficial de reabertura esta terça-feira volta a receber visitantes na quarta-feira com um modelo de acesso por horários definidos, em intervalos de meia hora.O ex-libris da cidade de Lisboa e de Portugal esteve cerca de um ano encerrado para obras.A repórter Arlinda Brandão da Rádio Pública já visitou o monumento, a convite da Associação de Turismo de Lisboa, a entidade que ficou responsável pela concretização deste investimento de mais de um milhão de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.Segundo a Museus e Monumentos de Portugal a Torre de Belém reabre com um sistema semelhante ao que foi implementado no Mosteiro dos Jerónimos, com o acesso a ser feito por slots, ou seja, em horários definidos com intervalos de 30 minutos.A afluência diária será limitada a cerca de 900 visitantes.Pretende-se uma distribuição equilibrada ao longo do dia, reduzindo picos de afluência, melhorando a conservação do monumento e oferecendo uma experiência de visita mais sustentável.