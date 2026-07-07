Cultura
Academia Portuguesa de Cinema traz ao São Jorge Les Nuits en Or
O cinema São Jorge em Lisboa recebe a mostra Les Nuits en Or, uma iniciativa da Academia Francesa César. A programação reúne as melhoras curtas-metragens do ano, vencedoras dos principais festivais de todo o mundo. A Academia Portuguesa de Cinema é a responsável por trazer esta mostra a Portugal.
A animação portuguesa "Percebes" é um dos filmes. Para ver há 36 filmes de 35 Academias de Cinema Internacionais. As sessões são às 19 horas e as 21 horas. A entrada é livre.
Depois de Lisboa, a mostra Les Nuits en Or segue para outras salas de cinema, a primeira paragem será no Fórum Cultural de Alcochete nos dias 24, 25 e 26 de julho.
Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, a presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, refere que é a oportunidade de ver curtas-metragens de todo o mundo, num grande ecrã..
No dia 8 de julho a sessão de encerramento vai assinalar os 15 anos de existência da Academia Portuguesa de Cinema.
Depois de Lisboa, a mostra Les Nuits en Or segue para outras salas de cinema, a primeira paragem será no Fórum Cultural de Alcochete nos dias 24, 25 e 26 de julho.
Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, a presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, refere que é a oportunidade de ver curtas-metragens de todo o mundo, num grande ecrã..
No dia 8 de julho a sessão de encerramento vai assinalar os 15 anos de existência da Academia Portuguesa de Cinema.