Academia Portuguesa de Cinema traz ao São Jorge Les Nuits en Or

A animação portuguesa "Percebes" é um dos filmes. Para ver há 36 filmes de 35 Academias de Cinema Internacionais. As sessões são às 19 horas e as 21 horas. A entrada é livre.Depois de Lisboa, a mostra Les Nuits en Or segue para outras salas de cinema, a primeira paragem será no Fórum Cultural de Alcochete nos dias 24, 25 e 26 de julho.Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, a presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, refere que é a oportunidade de ver curtas-metragens de todo o mundo, num grande ecrã..No dia 8 de julho a sessão de encerramento vai assinalar os 15 anos de existência da Academia Portuguesa de Cinema.