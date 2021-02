Amigos do Fado recordam "homem elegante, cordial e sempre bem disposto"

"Ao músico, frequentemente apresentado como o professor Joel Pina, se fica a dever a introdução e sistematização da viola baixo no acompanhamento fadista", realça em comunicado a APAF, referindo que o músico "acompanhou alguns dos nossos maiores nomes, como Amália Rodrigues, mais de 30 anos, Maria Teresa de Noronha, Tony de Matos, António Rocha ou Tristão da Silva", tendo gravado com "consagrados e nomes mais recentes do panorama fadista, como Ricardo Ribeiro, entre outros".

A APAF recorda a participação de Joel Pina no Conjunto de Guitarras de Raul Nery, e no "projeto inovador" da Estoril Discos, "Lisboa, Cidade de Fado", uma iniciativa do editor discográfico Manuel Simões (1917-2008), com os os músicos Arménio de Melo, Paulo Parreira e João Veiga.

Joel Pina, 100 anos, morreu na quinta-feira à noite em Cascais, onde se encontrava hospitalizado, tendo-se mantido sempre em atividade.

Trabalhou com dezenas os músicos, especialmente da área do fado, de Amália a Frei Hermano da Câmara, Maria da Fé, Argentina Santos, Ricardo Ribeiro, Manuela Cavaco e Margarida Guerreiro.