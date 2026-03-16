Amy Madigan vence Óscar aos 75 anos com uma personagem que sabia poder "agarrar pela garganta"

"Sabia que podia agarrá-la pela garganta", afirmou a atriz na sala de entrevistas, erguendo a estatueta de Melhor Atriz Secundária acabada de ganhar. "Ela está a lutar pela sobrevivência e creio que muita gente se identifica com isso", indicou. "Ela é um bocadinho inspiradora, de uma forma estranha".

Amy Madigan venceu numa categoria em que também estavam nomeadas Teyana Taylor ("Batalha Atrás de Batalha"), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental") e Wunmi Mosaku ("Pecadores"), e conseguiu a vitória 40 anos depois de ter sido nomeada por "Twice in a Lifetime".

"Acho que funcionou, não tenho a certeza", gracejou a atriz, contando que só preparou o discurso de vitória no sábado à noite, enquanto tomava um duche.

Madigan salientou a importância de valorizar os filmes de terror, que historicamente foram considerados inferiores na Sétima Arte. "Sabemos que o terror sempre foi olhado como a mesa das crianças no jantar de Ação de Graças e isso não é verdade", comparou, lembrando a arte dos filmes de terror da era silenciosa.

"Este ano foi incrível, olhem para `Pecadores`", apontou. "Gosto de DEI porque toda a gente pode estar no meio", acrescentou, referindo o acrónimo de diversidade, equidade e inclusão, algo que tem estado sob ataque durante a administração de Donald Trump.

Madigan também aludiu à possibilidade de haver uma prequela focada na personagem Aunt Gladys antes dos eventos retratados no filme de Zach Cregger.

A vitória da atriz não foi uma surpresa, depois de ter conseguido vários prémios da temporada, desde os Critics Choice Awards aos Actor Awards (anteriormente SAG Awards).

A 98.ª cerimónia de entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decorre esta noite no Dolby Theatre, em Los Angeles, com 24 categorias.