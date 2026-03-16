Amy Madigan vence Óscar aos 75 anos com uma personagem que sabia poder "agarrar pela garganta"

Amy Madigan vence Óscar aos 75 anos com uma personagem que sabia poder "agarrar pela garganta"

A atriz Amy Madigan, que venceu esta noite o seu primeiro Óscar aos 75 anos, em Los Angeles, disse que adorou o papel de Aunt Gladys no filme de terror "Weapons", assim que leu o argumento, por sentir que conhecia aquele tipo de mulher. 

Lusa /
Caroline Brehman - Reuters

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"Sabia que podia agarrá-la pela garganta", afirmou a atriz na sala de entrevistas, erguendo a estatueta de Melhor Atriz Secundária acabada de ganhar. "Ela está a lutar pela sobrevivência e creio que muita gente se identifica com isso", indicou. "Ela é um bocadinho inspiradora, de uma forma estranha". 

Amy Madigan venceu numa categoria em que também estavam nomeadas Teyana Taylor ("Batalha Atrás de Batalha"), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental") e Wunmi Mosaku ("Pecadores"), e conseguiu a vitória 40 anos depois de ter sido nomeada por "Twice in a Lifetime". 

"Acho que funcionou, não tenho a certeza", gracejou a atriz, contando que só preparou o discurso de vitória no sábado à noite, enquanto tomava um duche. 

Madigan salientou a importância de valorizar os filmes de terror, que historicamente foram considerados inferiores na Sétima Arte. "Sabemos que o terror sempre foi olhado como a mesa das crianças no jantar de Ação de Graças e isso não é verdade", comparou, lembrando a arte dos filmes de terror da era silenciosa. 

"Este ano foi incrível, olhem para `Pecadores`", apontou. "Gosto de DEI porque toda a gente pode estar no meio", acrescentou, referindo o acrónimo de diversidade, equidade e inclusão, algo que tem estado sob ataque durante a administração de Donald Trump. 

Madigan também aludiu à possibilidade de haver uma prequela focada na personagem Aunt Gladys antes dos eventos retratados no filme de Zach Cregger. 

A vitória da atriz não foi uma surpresa, depois de ter conseguido vários prémios da temporada, desde os Critics Choice Awards aos Actor Awards (anteriormente SAG Awards). 

A 98.ª cerimónia de entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decorre esta noite no Dolby Theatre, em Los Angeles, com 24 categorias. 

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