Amy Madigan vence primeiro Óscar da 98.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood

Amy Madigan vence primeiro Óscar da 98.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood

Amy Madigan conquistou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, o primeiro atribuído esta noite pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, pelo seu desempenho em "Hora do Desaparecimento".

Lusa /
Mike Blake - Reuters

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O Óscar foi entregue Zoe Saldana, vencedora no ano passado.

Para esta categoria, estavam também nomeadas Elle Fanning ("Sentimental Value"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value"), Wunmi Mosaku ("Pecadores") e Teyana Taylor ("Batalha Atrás de Batalha").

O humorista Conan O`Brien, que repete a apresentação dos Óscares despois da edição do ano passado, abriu a cerimónia afirmando que seria "o último apresentador humano" da gala: "Para o ano, será um robot".

A crítica à atualidade passou pela sua prestação, que aludiu à guerra ("não vamos ter ataques de nenhum lado"), ao escândalo de Jeffrey Epstein ("todos os pedófilos foram presos") e à política de imigração, elogiando as pessoas de muitas origens e de muitas línguas que fazem a indústria do cinema.

Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos são "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13, numa edição em que há um novo prémio para quem escolhe o elenco, o Óscar de Melhor Casting, num total de 24 categorias.

A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realiza-se no Dolby Theatre, em Los Angeles.

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