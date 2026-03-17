Ana Margarida de Carvalho vence Prémio Literário Fundação Inês de Castro

Em comunicado, a fundação que dá nome ao galardão revelou que Ana Margarida de Carvalho foi premiada pelo livro "A chuva que lança a areia do Saara", lançado em 2025.

O júri do prémio foi composto por José Carlos Seabra Pereira, que presidiu, Isabel Pires de Lima, Isabel Lucas, Mário Cláudio e António Carlos Cortez.

O prémio já foi atribuído a autores como Jorge Reis-Sá, Rita Taborda Duarte, António Lobo Antunes, Andreia C. Faria, Djaimilia Pereira de Almeida, Mário de Carvalho, Gonçalo M. Tavares, Hélia Correia, Teolinda Gersão, Pedro Tamen, entre outros.

A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer no dia 28, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

Atual presidente do Conselho Geral Independente da RTP, Ana Margarida de Carvalho é escritora e jornalista, duas vezes vencedora do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, contando ainda com o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco na extensa lista de prémios conquistados.

Como lembra a organização do prémio Fundação Inês de Castro, "A chuva que lança a areia do Saara" representou "a estreia da autora na Companhia das Letras, que republicará toda a sua obra".

"A chuva que lança a areia do Saara" parte da ideia de "exaustão" e de "despertença", dois sentimentos que se cruzam ao longo da obra e que refletem uma sociedade "à beira do colapso".

Em entrevista à agência Lusa em outubro de 2025, a propósito do romance, a autora explicou que quis explorar "vários tipos de exaustão" --- desde a laboral à física e emocional, passando pela da própria natureza.

"Há a exaustão de quem trabalha numa pedreira, mas também da própria pedreira, da natureza que é devastada, que já não aguenta mais e acaba por tudo aquilo ser uma consequência trágica do que os homens lhe fizeram: o desmatamento, a devastação total".

O romance aborda também "a exaustão de uma mulher que quer parecer nova à viva força" e "a exaustão do organismo que já não aguenta mais", numa narrativa em que o corpo e o meio ambiente partilham o mesmo desgaste.