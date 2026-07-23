Anquilossauro de 155 milhões de anos. Possível dinossauro mais completo de Portugal identificado em Torres Vedras

A descoberta começou com um osso exposto numa arriba em junho de 2025.







Durante trabalhos de prospeção e inventário para o Sistema de Informação Geográfico Aplicado à Paleontologia, Luís Domingos, investigador do Centro de Investigação em Paleobiologia e Paleoecologia (Ci2Paleo) da Sociedade de História Natural, identificou parte de um fémur a sobressair numa arriba junto à Foz do Rio Sizandro. Os trabalhos realizados posteriormente permitiram recuperar o osso antes que fosse destruído pela erosão costeira.



Escavação na arriba junto à Foz do Rio Sizandro | Ci2Paleo da SHN





De acordo com Bruno Camilo, diretor do Ci2Paleo da SHN e doutorando do Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico, a análise preliminar do osso revelou desde logo tratar-se de um animal raro.





“Uma primeira observação da morfologia e dos caracteres patentes no fémur demonstrou de imediato que não estávamos perante um animal frequente, por ser bastante raro”, afirmou Bruno Camilo em comunicado da Câmara Municipal de Torres Vedras.



O anquilossauro mais antigo conhecido da Europa continental



Durante o verão de 2025, os investigadores regressaram ao local para avaliar a extensão da descoberta.





Nessa campanha foram recolhidos cerca de 45 osteodermes — placas ósseas que funcionavam como uma armadura natural — permitindo identificar o animal como pertencente ao grupo Anquilossauria, um conjunto de dinossauros quadrúpedes caracterizados pelo corpo encouraçado, revestido por placas ósseas e espigões laterais de defesa.



Fragmento do fóssil nas mãos de um elemento da equipa de paleontólogos | Ci2Paleo da SHN







A equipa destaca a raridade destes animais no registo fóssil do Jurássico. “Para nós foi uma incrível surpresa, pois são dinossauros muito raros, por eventualmente no Jurássico terem existido populações muito reduzidas nos ecossistemas de então”, explicou Bruno Camilo.





Os vestígios foram encontrados numa unidade geológica do Kimmeridgiano, um andar do Jurássico Superior datado entre aproximadamente 157,3 e 152,1 milhões de anos. Esta cronologia antecede a dos restantes anquilossauros conhecidos em Portugal, que pertencem ao Titoniano, fase mais recente do mesmo período geológico.







Camilo argumenta que esta antiguidade confere ao espécime uma importância científica excecional. “Este achado encontra-se numa unidade estratigráfica mais antiga, datada do Kimmeridgiano, fazendo deste espécime o mais antigo conhecido da Europa continental”, salientou.



85%. Estado de conservação considerado excecional

Para proteger os vestígios da erosão provocada pelas intempéries, o local foi estabilizado e preservado durante o inverno. Os trabalhos de escavação retomados este verão revelaram um grau de conservação muito acima do habitual para fósseis deste tipo.



Perspetiva da área da cauda com as vértebras caudais já a descoberto | Ci2Paleo da SHN



A equipa de paleontólogos sublinha que o esqueleto encontra-se atualmente cerca de 85 por cento completo, podendo essa percentagem aumentar à medida que a escavação avança.





“O dinossauro está cerca de 85% completo. Mas poderá estar ainda mais completo, pois pensamos que os dois membros anteriores estejam debaixo dos espigões e osteodermes, uma vez que o corpo se encontra de barriga para baixo”, revelou Bruno Camilo.



O investigador sublinhou ainda que a posição do animal é particularmente incomum, uma vez que a maioria dos dinossauros é encontrada deitada de lado, enquanto este exemplar foi preservado em posição ventral.



Anquilossauro. Dinossauro quadrúpede, herbívoro, caracterizado pelo corpo encouraçado. Um adulto pode chegar aos 6-8 metros, atingir um peso acima dos cinco mil quilos e ter uma altura de 1,7 metros | Ci2Paleo da SHN





A equipa encontra-se ainda a escavar e estudar o espécime, pelo que o tamanho ou peso estimado para o animal continua por determinar. Os investigadores consideram, contudo, que a elevada integridade do esqueleto permitirá obter informações inéditas sobre a anatomia e evolução dos anquilossauros europeus do Jurássico Superior.







Caso sejam confirmadas as expectativas dos investigadores, a descoberta poderá tornar-se um dos mais relevantes achados paleontológicos realizados em Portugal nas últimas décadas, tanto pela antiguidade do exemplar como pelo seu extraordinário estado de preservação, remata o paleontólogo.



