António Franco Alexandre vence o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa

O júri, constituído pelo poeta Luís Quintais, pela professora da Universidade do Algarve Ana Isabel Soares e pela jornalista Inês Fonseca Santos, "decidiu, por unanimidade, atribuir" o prémio à antologia "Poemas" (2021).

O Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, distingue, bienalmente, uma obra poética em português, em primeira edição e de autor português, tendo sido instituído pelo Município de Faro em 1999, em homenagem ao poeta nascido na capital algarvia.

Este galardão junta-se a outros que o poeta natural de Viseu já recebeu como o Grande Prémio de Poesia do P.E.N. Clube Português, em 1983, Prémio Luís Miguel Nava e Grande Prémio de Pesia da Associação Portuguesa de Escritores (APE), em 1999, Prémio D. Diniz da casa de Mateus e Prémio Correntes d`Escritas/Casino da Póvoa, em 2005, assim como o Grande Prémio de Poesia Diogo Bernardes APE/Câmara Municipal de Ponte da Barca, no ano passado.

A cerimónia de entrega do prémio realiza-se no próximo dia 28, pelas 16:00, no Auditório da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro.