Aos 69 anos. Morreu o cantor Luís Represas

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O músico e cantor comemorava este ano 50 anos de carreira e tinha programado "momentos inesquecíveis com O Trovante e, a solo, com êxitos que atravessam gerações", lê-se num comunicado enviado às redações.





Com uma carreira de quase meio século, Luís Represas começou como vocalista dos Trovante, em 1976, com êxitos como “Perdidamente”, “Saudade” e “125 Azul”.



Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas iniciou a sua carreira a solo, tendo lançado sucessos que atravessaram gerações, como “Feiticeira”, “Da Próxima Vez” e “Ao Canto da Noite”.





Em 2025, os Trovante voltaram a juntar-se para concertos em Lisboa e no Porto e para 2027, Luís Represas tinha espetáculos agendados nos coliseus do Porto e de Lisboa para celebrar os 50 anos de carreira.



