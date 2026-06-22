Aragão é um dos convidados de Tiago David no novo palco digital do Rock in Rio Lisboa

Tiago David no Digital Stage do Rock in Rio Lisboa estreia-se um formato centrado no impacto do digital na música e no percurso dos artistas nas redes sociais. "As conversas são centradas no percurso dos artistas no digital", explicou, Tiago David sublinhando o papel das comunidades online na criação de sucessos: "Muitas vezes é a comunidade que cria essas tendências."O conceito aposta numa forte interação com o público, que será chamado a participar ativamente. "Vai ser uma sala de estar com 15 mil pessoas", afirmou, destacando um ambiente informal, com perguntas, desafios e momentos musicais partilhados.Ligado ao festival desde 2015, Tiago David encara esta participação como um marco. "Estar no palco vai ser incrível."Aragão destaca o orgulho nas origens e papel do digital na promoção da carreira artísticaAragão, cantor com origens em Mira Sintra, sublinha a importância da promoção digital e da representação das comunidades periféricas, assumindo-se como exemplo para os mais jovens.O artista afirmou estar "muito agradecido" pela oportunidade de participar no festival Rock in Rio Lisboa, destacando que o trabalho vai além da atuação em palco. "Há todo um esforço de promoção digital que é essencial para levar a nossa música mais longe", disse.Orgulhoso das suas origens, referiu as dificuldades de crescer na periferia. "Sou de um bairro social e nem sempre é fácil sair desse contexto", afirmou, acrescentando que procura ser um exemplo para os mais novos.Referindo-se a Mira Sintra, na linha de Sintra, reconheceu que a zona é muitas vezes associada a aspetos negativos, mas defendeu que também é um território de talento. "Há muito para mostrar ao mundo", garantiu.Filho de imigrantes, destacou o esforço dos pais e a importância de representar a sua comunidade. "Há muito talento para mostrar e quero continuar a levar essa mensagem", sublinhou.Sobre o futuro, deixou uma garantia: "Não quero ser só um ''amor de agosto", quero continuar e surpreender."