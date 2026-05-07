Cultura
Arquitectura e Comida apresentam-se na 15.ª edição do Open House Lisboa
Começa esta quinta-feira a 15.ª edição do Open House Lisboa com o tema "Sobre Arquitectura e Comida”. Uma edição que leva os visitantes pela história da alimentação nos diferentes espaços, desde a produção até à mesa.
Nesta nova edição vão haver visitas guiadas por arquitectos, historiadores e outros especialistas em urbanismo e património. Visitas a espaços onde, em alguns casos, não temos a oportunidade de entrar.
Open House Lisboa decorre entre os dias 9 e 10 de maio.
Ana Laura - RTP Antena 1