Cultura
Arranca hoje o Trengo
O Festival de Circo está de regresso e nesta edição há 12 espetáculos, 20 apresentações, em vários espaços do Porto e conta também com extensões em Penafiel e Viseu.
O mote da edição deste ano é a proximidade entre o público e espetáculos.
O Trengo - Festival de Circo arranca hoje e decorre até domingo, com espetáculos no Porto: no parque do Covelo, Teatro Rivoli, Teatro Campo Alegre, Clube Erva Daninha, Coliseu do Porto Ageas e CACE.
Tem também extensões em Penafiel no Ponto C e em Viseu, no Teatro Viriato.
O Trengo - Festival de Circo arranca hoje e decorre até domingo, com espetáculos no Porto: no parque do Covelo, Teatro Rivoli, Teatro Campo Alegre, Clube Erva Daninha, Coliseu do Porto Ageas e CACE.
Tem também extensões em Penafiel no Ponto C e em Viseu, no Teatro Viriato.