Arranca hoje o Trengo

O mote da edição deste ano é a proximidade entre o público e espetáculos.O Trengo - Festival de Circo arranca hoje e decorre até domingo, com espetáculos no Porto: no parque do Covelo, Teatro Rivoli, Teatro Campo Alegre, Clube Erva Daninha, Coliseu do Porto Ageas e CACE.Tem também extensões em Penafiel no Ponto C e em Viseu, no Teatro Viriato.