Arranca hoje o Trengo

Arranca hoje o Trengo

O Festival de Circo está de regresso e nesta edição há 12 espetáculos, 20 apresentações, em vários espaços do Porto e conta também com extensões em Penafiel e Viseu.

Cláudia Costa - RTP Antena 1 /

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O mote da edição deste ano é a proximidade entre o público e espetáculos.

O Trengo - Festival de Circo arranca hoje e decorre até domingo, com espetáculos no Porto: no parque do Covelo, Teatro Rivoli, Teatro Campo Alegre, Clube Erva Daninha, Coliseu do Porto Ageas e CACE.

Tem também extensões em Penafiel no Ponto C e em Viseu, no Teatro Viriato.
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