Artistas Angela Detanico e Rafael Lain nomeados para Prix Marcel Duchamp 2024

Angela Detanico e Rafael Lain irão juntar-se aos outros três finalistas - Noemie Goudal, Gaelle Choisne e Abdelkader Benchamma - numa exposição no Centre Pompidou, na capital francesa, a inaugurar em outubro de 2024, integrada no prémio.

O Prémio Marcel Duchamp foi criado em 2000 e tem como objetivo destacar a abundância criativa da cena artística francesa e apoiar os artistas na sua carreira internacional, galardoando anualmente quatro artistas franceses ou residentes em França que trabalhem no domínio das artes plásticas e visuais.

O galardão tem um valor de 90.000 euros, incluindo um prémio de 35.000 euros para o vencedor, indica a página `online` do prémio.

Angela Detanico, formada em linguística, e Rafael Lain, tipógrafo, trabalham juntos desde 1996 com os temas da escrita, da leitura e da tradução, nas transições de um suporte para outro ou de um código para outro, e têm vindo a desenvolver uma obra artística nos limites da representação do tempo e do espaço, nos cruzamentos entre poesia, som e imagem.

Em 2007, representaram o Brasil na 57.ª Bienal de Veneza e, em 2004, receberam o Prémio Nam June Paik.

Os seus trabalhos foram expostos em diferentes países e espaços como o Palais de Tokyo e o Grand Palais, em França, o Moderna Museet, na Suécia, o Museu Nacional de Arte Contemporânea da Grécia, o Laboratório de Arte Alameda, no México, e o Henry Moore Institute, no Reino Unido.

Participaram em várias exposições internacionais como a 3.ª Media City Seoul, a 10.ª Bienal de Havana e as 26.ª, 27.ª e 28.ª Bienais de São Paulo.

Apresentaram exposições individuais no Jeu de Paume, Musée de l`Abée Sainte-Croix e Musée Zadkine, em França, o Museu Coleção Berardo (atual Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém), em Portugal, a Fundação Iberê Camargo e Museu de Arte da Pampulha, no Brasil.

São autores de várias obras de arte pública, incluindo uma instalação permanente para o Institut de Physique du Globe em Paris, e uma peça encomendada pelo Museu do Louvre para o seu novo Centro de Conservação, em Liévin.

Em Portugal, Angela Detanico e Rafael Lain são representados pela Galeria Vera Cortês, de Lisboa.

Os finalistas serão convidados pelo Centro Pompidou a participar numa exposição de três meses, cuja inauguração está prevista para 01 de outubro de 2024.

O vencedor vai ser anunciado a 14 de outubro de 2024, escolhido por um júri internacional que, pela primeira vez, incluirá dois artistas, além de colecionadores e diretores de grandes instituições.