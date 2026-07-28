Cultura
Ator Diogo Morgado é o protagonista de "Portuguese Love"
O filme tem a região de Lisboa como cenário. A longa-metragem "Portuguese Love" é uma produção conjunta entre Portugal e a Turquia. O realizador truco Ismail Sahin escolheu Portugal para filmar.
"Portuguese Love" é um filme romântico que junta a atriz turca Cansu Dere e o ator português Diogo Morgado. Uma mala perdida no aeroporto de Lisboa e uma desilusão amorosa em Istambul, são os ingredientes base. Diogo Morgado apresenta o filme "Portuguese Love".