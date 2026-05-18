Ator luso francês Milo Machado Graner está no Festival de Cinema de Cannes com dois filmes

Nesta edição a presença justifica-se pela participação como protagonista em dois filmes: dá voz no filme de animação "Carmen, l'oiseau rebelle", de e Sébastien Laudenbach, sobre a ópera Carmen, e tem o papel principal num filme sobre o suicido de jovens, "Adieu monde cruel", de Félix de Givry.Em entrevista à jornalista Margarida Vaz manifestou a seu contentamento por estar de novo num dos principais festivais de cinema do mundo.O ator Milo Machado Graner tem 17 anos, nasceu em Paris, mas tem origens portuguesas por parte da mãe, os avós são do Minho.Milo Machado Graner vai estar durante a semana no Festival de cinema de Cannes com dois filmes que gostava que, também, estreassem em breve, em Portugal.