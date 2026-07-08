Ator Pedro Oliveira morre aos 66 anos

O ator, encenador e contador de histórias Pedro Oliveira, de 66 anos, morreu esta quarta-feira, no Hospital de Santo André, em Leiria, na sequência de problemas cardíacos. A notícia foi confirmada à agência Lusa por uma fonte próxima da família.



Pedro Oliveira, um dos fundadores do grupo de teatro O Nariz, em Leiria, nasceu em Sintra e cresceu em Queluz. Formou-se em teatro no Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral -- IFICT, em Lisboa.



Em 1985, estabeleceu-se em Leiria, onde trabalhou na delegação do Banco de Portugal.

E foi em 1994 que Pedro Oliveira criou o grupo de teatro O Nariz, uma das instituições culturais mais ativas em Leiria, responsável, entre outros, pelo festival de teatro Acaso, cuja 30.ª edição aconteceu no ano passado.



Numa reação partilhada com a Agência Lusa, Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, considerou que o desaparecimento de Pedro Oliveira representa "uma perda profunda para a cultura de Leiria".



"O seu percurso ficará para sempre ligado ao trabalho notável desenvolvido pelo grupo O Nariz. Neste momento de tristeza, apresento, em nome do município de Leiria, as mais sentidas condolências à sua família, aos amigos e a toda a equipa d'O Nariz", acrescentou o autarca.

