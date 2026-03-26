Ator Will Smith quer gravar cenas de Bad Boys em Angola

"Estou feliz por estar aqui em Angola", disse Will Smith, acrescentando que abordou com o Presidente angolano vários assuntos, entre os quais a possibilidade de gravar em Angola cenas da série "Bad Boys" em Angola, uma famosa saga de filmes de ação, tendo como estrelas Will Smith (Mike Lowrey) e Martin Lawrence (Marcus Burnett) como detetives de Miami.

"Pensei em gravar uma sequência de ação e perguntei-lhe se concordava em guiar um carro numa corrida contra mim numa das cenas, estamos a tentar coordenar isso", disse Will Smith aos jornalistas à saída da audiência.

Desde quarta-feira em Angola, Will Smith integra uma delegação da E1 League, liderada pelo seu presidente, Alejandro Agag, para o anúncio da inclusão da prova de Luanda, o segundo país africano a ser incluído, no Campeonato Mundial de Barcos Elétricos E1.

Segundo o ator e produtor norte-americano, é a primeira vez que visita Angola, destacando a "boa energia" dos angolanos.

Admirador declarado do cantor angolano Bonga, Will Smith disse que, nos últimos dez anos, a sua música serviu de despertador, com o tema "Mona Ki Ngi Xica" (1972), interpretando um excerto deste clássico angolano.

"Eu adoro-o, a sua música, a `vibe`, é um grande músico", frisou.

Will Smith vai participar hoje na cerimónia de lançamento do E1 Luanda Grande Prémio 2026 e no "Jantar Azul", um evento para a captação de investimentos para o turismo náutico.

Em fevereiro deste ano, o presidente da E1 League foi recebido pelo chefe de Estado angolano, para o início das discussões, visando a inclusão da capital angolana, Luanda, no calendário oficial da competição, para setembro deste ano.

Alejandre Agag disse, na altura, que Luanda foi escolhida para a realização da prova, atendendo ao seu programa "muito ambicioso" de promoção do turismo e trazendo eventos internacionais de relevo pode contribuir para o desenvolvimento deste setor.

O Campeonato Mundial UIM E1 é a primeira competição internacional de motonáutica com embarcações totalmente elétricas.

Personalidades do mundo do espetáculo e do desporto, como Will Smith, LeBron James (basquetebolista norte-americano), Tom Brady (jogador de futebol americano), Rafael Nadal (tenista espanhol), entre outros, fazem parte do campeonato, cujas provas se realizam em Mónaco, Miami, Jeeddah, Dubrovnik e Lagos.