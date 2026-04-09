"Através da pedra": Viagem ao processo criativo do escultor Carlos Oliveira

É um filme do realizador Alexandre Pataca sobre o processo criativo e de inspiração do escultor Carlos Oliveira que tem 62 anos, e que criou obras que se podem ver em vários concelhos do país. Recentemente ficou conhecido com a obra Manguito, que foi exposta em Lisboa, junto ao Palácio de Belém.

Ouvido pela Rádio Pública, o artista Carlos Oliveira em relação a este documentário mostra-se agradecido: "o sentimento mais forte é o de gratidão; tenho 62 anos e um percurso em que me respeitei a mim mesmo e nunca fui por tendências. Isto sabendo que sou um artista da zona Oeste e que não tenho o toque e o cunho urbano; mas o sentimento que tenho é de gratidão".

"Através da pedra", é considerado um momento de celebração da obra do escultor Carlos Oliveira, num documentário que mostra as várias facetas deste artista da região oeste.

Já o realizador Alexandre Pataca também ouvido pela Rádio Pública, considera que "quando foi testada a última versão quer de imagem quer de som, foi uma alegria imensa porque todos nós aprendemos coisas que eu pessoalmente não tinha a noção; algo que nos enche o coração sem dúvida alguma".

Entre as exibições deste documentário previstas, estão em junho no espaço Panorama, em Alcobaça, e no Fólio, em Óbidos, em outubro. O objetivo é depois seguir para festivais internacionais.