Aveiro 2024 contou com mais de 700 eventos e 120 estreias nacionais e absolutas

Os números foram apresentados esta tarde, durante uma conferência de imprensa para apresentar o balanço preliminar de Aveiro 2024.

O evento contou com a participação de mais de 730 estruturas artísticas coletivas e individuais e parceiros e mais de 13 projetos de comunidade, contando com mais de 5.500 participantes, tendo-se registado um crescimento do número de visitantes nos Museus, Teatro Aveirense, Biblioteca Municipal, Centro Cultural de Aveiro e Turismo.

"2024 foi um ano recorde em muitos indicadores. Nas visitas aos museus e às lojas temos um ano recorde e isso teve objetivamente o contributo da capital portuguesa da cultura", disse o presidente da Câmara, Ribau Esteves.

O autarca deu ainda conta do testemunho que partilhou com a ministra da Cultura quando esta o questionou sobre a continuidade deste projeto depois de 2027.

"Respondemos, numa bela e tranquila conversa, à senhora ministra com um sim, bem argumentado", disse, realçando as dinâmicas que hoje estão instituídas pela liderança dos municípios e o seu papel como "mobilizador de forças dos cidadãos, do tecido associativo, das empresas privadas que têm fins lucrativos"

"Esta é uma dinâmica de uma importância capitalíssima e o ser capital é um estímulo, é uma tarefa que responsabiliza, mas nessa mistura de estimular e responsabilizar está obviamente uma riqueza muito relevante do ser capital portuguesa da cultura", concluiu.

Na mesma ocasião, o coordenador de Aveiro 2024, José Pina disse que 2024 "foi um ano excecional de dinâmica cultural para Aveiro", com um índice muito elevado de participação e influição pelos diferentes públicos, não só da Aveiro como também da região.

O responsável destacou ainda a afirmação de Aveiro como um grande centro de criação artística a nível nacional e como um território de cultura a uma escala internacional que nunca tinha sido atingida até hoje.

Referiu ainda que o evento contribuiu para a consolidação de Aveiro como um território de apoio às artes e da excelência da sua oferta cultural e da sua programação e como uma referência europeia em programar e no saber fazer, sobretudo também em espaço público.

José Pina assegurou ainda que o Orçamento de oito milhões de euros, que foi definido para a programação e comunicação do evento, "será cumprido sem desvios".

Relativamente às receitas de entidades externas, a autarquia já recebeu 0,5 milhões de euros do Ministério da Cultura e 0,5 milhões de euros do Turismo de Portugal, faltando ainda receber 1 milhão de euros dos fundos comunitários (Centro 2030).

Este foi um dos três momentos que vão ser vividos em 2025 e que dizem respeito a 2024 -- Capital Portuguesa da Cultura.

O segundo momento, que irá decorrer a 23 de maio, está integrado na programação do pavilhão de Portugal na Exposição Mundial de Osaka, no Japão, e será o lançamento de um livro sobre a presença do navio Sagres em Aveiro.

Finalmente, o terceiro momento será a apresentação da história do Aveiro 2024, que está agendado para 10 de junho.