Bulgária vence 70.º Festival Eurovisão da Canção

É a primeira vez que a Bulgária vence a final do Festival Eurovisão, somando 526 pontos, que conjugam a votação de um júri e a votação do público.Em segundo lugar, com 343 pontos, ficou Israel com a música "Michelle", interpretada por Noam Bettan, numa participação que causou contestação, protestos e boicotes.O Reino Unido ficou em último lugar com apenas um ponto, que foi atribuído pelo júri, pela canção "Eins, Zwei, Drei", de Look Mum No Computer.A final do 70.º Festival Eurovisão da Canção foi disputada em Viena com a participação de 26 países e ficou marcada pelo boicote de outros cinco países - Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia -- por causa de Israel.Os boicotes deveram-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.Na sexta-feira e no sábado, milhares de pessoas protestaram nas ruas de Viena, empunhando bandeiras da Palestina e defendendo "Nenhum palco para o genocídio".Na primeira semifinal, na terça-feira passada, durante a atuação do representante de Israel, conseguiu ouvir-se na transmissão direta alguém da plateia gritar, várias vezes, "Stop the genocide" ("Parem o genocídio", em português).A emissora austríaca ORF e a União Europeia de Radiodifusão, que organiza o concurso, anunciaram que tinham expulsado quatro espetadores do recinto.Em Espanha, um dos países que boicotou e não participou no festival, cerca de um milhar de pessoas manifestou-se no sábado em Barcelona, exigindo um embargo de armas efetivo contra Israel e o fim das relações diplomáticas, económicas e militares com o país.Durante a transmissão da final do festival a televisão pública de Espanha RTVE emitiu uma mensagem na qual se lia que "O Festival da Eurovisão é um concurso, mas os direitos humanos não. Não há lugar à indiferença. Paz e justiça para a Palestina".Dara, que venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, é apresentada como "uma das mais conhecidas artistas pop do seu país, (...) uma figura proeminente da música moderna dos Balcãs". Em 2025 lançou o álbum "ADHDARA".Portugal esteve representado na 70.ª edição do festival pelos Bandidos do Cante com a canção "Rosa", mas não passou da primeira semifinal.O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão desde 1956.