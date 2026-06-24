Câmara de Lisboa vai atribuir Medalha de Honra da Cidade ao ator Ruy de Carvalho

Em reunião pública, sob proposta do presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), e do vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), o executivo municipal viabilizou ainda a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural ao empresário e filantropo Ilídio Pinho, à atriz Maria do Céu Guerra, às escritoras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, à ACT- Escola de Atores e ao cantor António Calvário.

Na apresentação das propostas, Carlos Moedas destacou a "grande importância" da atribuição destas medalhas, realçando a Medalha de Honra da Cidade a Ruy de Carvalho: "Incontornável ator, pessoa, coração tão grande, um dos maiores lisboetas e, portanto, dar-lhe a medalha de honra, que é a medalha mais importante."

Nascido em Lisboa, a 01 de março de 1927, Ruy de Carvalho estreou-se como ator aos 9 anos e "ao longo de quase 85 anos de atividade profissional granjeou um prestígio ímpar junto do público, da crítica e das instituições culturais, projetando o nome de Lisboa e de Portugal tanto no plano nacional como internacional", lê-se na proposta.

"Ao longo de várias décadas, Ruy de Carvalho contribuiu decisivamente para a projeção da vida cultural lisboeta, aproximando o teatro, a televisão e o cinema dos públicos da cidade", lê-se no documento.

Com 99 anos, Ruy de Carvalho é atualmente o mais velho ator em atividade no mundo.

Foi também aprovado por unanimidade dar a Medalha Municipal de Mérito Cultural à ACT - Escola de Atores, uma instituição que "tem desenvolvido um trabalho notável com resultados muito positivos aos níveis educacional e cultural, que devem ser enfatizados e merecedores de reconhecimento público", refere a proposta.

Com 16 votos a favor e uma abstenção, o executivo atribuiu a Medalha Municipal de Mérito Cultural ao empresário e filantropo Ilídio Pinho, reconhecendo "o seu percurso singular, que alia visão empresarial, responsabilidade social e mecenato cultural e científico".

A atribuição da medalha a Maria do Céu Guerra foi aprovada com 16 votos a favor e um contra, distinguindo a atriz no ano do cinquentenário do grupo de teatro A Barraca, companhia que fundou e que se mantém como "um pilar de compromisso cultural", indica a proposta, referindo que este reconhecimento se justifica "não apenas pelo seu currículo de excelência", mas por ser uma mulher que fez do palco "um lugar de liberdade e reflexão social".

Também foram distinguidas, com uma abstenção e 16 votos a favor, as escritoras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, consideradas das mais relevantes duplas da literatura infantojuvenil portuguesa, "com uma obra de excecional impacto cultural, educativo e cívico, profundamente ligada à cidade de Lisboa", destacando-se a coleção "Uma Aventura".

Com dois votos em branco e 15 a favor, foi aprovada a atribuição da medalha a António Calvário, com um percurso artístico "bastante eclético", no qual, para além da canção e da música, fazem parte o cinema e o teatro, nomeadamente a revista à portuguesa.

Do PS, Carla Madeira agradeceu o "contributo relevante" para a cultura e para a vida artística e intelectual das personalidades a distinguir, afirmando que a vereação socialista "apoia inteiramente" a atribuição destas medalhas.

Por outro lado, Bruno Mascarenhas, do Chega, pediu celeridade na atribuição da medalha a Ruy de Carvalho, com uma cerimónia que "prestigie e honre toda uma vida dedicada ao teatro e à cultura".