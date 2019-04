Cannes 2019. Festival de veteranos com quatro estreantes em competição

18 Abr, 2019, 18:19 / atualizado em 18 Abr, 2019, 18:41 | Cultura

Thierry Fremaux e Pierre Lescure, dois responsáveis do Festival de Cannes, ao anunciarem a seleção de filmes para a 72ª edição do Festival | Gonzalo Fuentes, Reuters

O Festival irá ter início no dia 14 de maio e o filme “The Dead Don’t Die” – uma comédia de terror sobre a temática de zombies – irá abrir a cerimónia. O filme é do realizador Jim Jarmusch e é estrelado por Bill Murray, Iggy Pop, Selena Gomez e muitos outros artistas.





Mão-cheia de veteranos

O Festival, como forma de dar resposta à concorrência do Festival de Veneza, vai contar com a presença de uma mão-cheia de veteranos na competição: Pedro Almódovar (“Pain and Glory”), Marco Bellocchio, (“II Traditore”),os irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne (“The Young Ahmed”), Xavier Dolan (“Matthias & Maxime”), Terrence Malick (“The Hidden Life”), Ken Loach (“Sorry We Missed You”) e muitos mais.







Para além dos quatro cineastas já mencionados, vão marcar presença no Festival o cineasta chinês Dao Yinan (“The Wild Goose Lake”), o romeno Corneliu Porumboiu (“La Gomera”), o americano Ira Sachs (“Frankie”) e o francês Ladj Ly (“Les Misérables”).







A edição deste ano do Festival de Cannes coincide com os 25 anos da estreia de “Pulp Ficition”, de Quentin Tarantino, que aconteceu precisamente no festival francês. Em 2019, Tarantino está a trabalhar num novo projeto (“Once Upon a Time in Hollywood”) e a imprensa anunciou que o filme iria ser apresentado em Cannes.





72ª Edição

O cartaz do Festival já foi divulgado e é esperada uma homenagem à cineasta Agnès Varda (1928-2019), “a primeira realizadora da nouvelle vague e de um cartaz de Cannes” e a entrega de uma Palma de Ouro especial ao ator francês Alain Delon.







O cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu sucede a Cate Blanchett – presidente do júri da 71ª edição – e vai presidir à equipa de jurados. Os membros da equipa serão anunciados nos próximos dias.





Este ano, o Festival de Cannes conta com a nomeação de quatro cineastas novatas. Temos assim a estreia da cineasta e atriz francesa indicada para a Palma de Ouro, Mati Diop, com o filme; da realizadora austríaca Jessica Hausner, e o filme; da roteirista e realizadora francesa Céline Sciamma, com; e da realizadora Justine Triet, com a longa-metragemA nível internacional, para completar a lista de cineastas veteranos, temos o realizador palestiniano Elia Suleiman que competirá com; o coreano Bong Joon-ho que apresenta; e o brasileiro Kléber Mendonça Filho, comContudo, o diretor artístico do Festival, Thierry Fremaux, disse que o filme ainda não está pronto, mas que seria um prazer anunciar a estreia dena cerimónia.Fora do concurso, reencontramos o realizador e os protagonistas do filme, merecedor da Palma de Ouro de 1966, que continuam a história em(2019). Ainda, de Dexter Fletcher, sobre Elton John;(dois episódios da série de Nicolas Winding Refn); ou, do documentarista Asif Kapadia, a que já retratou Amy Winehouse e Ayrton Senna, vão estar presentes no Festival.