Cantora Mara Abrantes morre aos 86 anos

Mara Abrantes residia há mais de 50 anos em Portugal e deu voz a temas como "Qualquer Dia, Qualquer Hora" ou "Horóscopo".

Mara Abrantes nasceu no Rio de Janeiro a 31 de maio de 1934 e foi registada como Mara Dyrce Abrantes da Silva Santos, tendo viajado para Portugal em 1958 com a revista "Fogo no Pandeiro", por três meses. Rapidamente assinou contrato com a discográfica Valentim de Carvalho e gravou com o Thilo`s Combo, do maestro Thilo Krassman (1933-2004).